Квадроцикл травмував двох жінок на Закарпатті, фото: PxHere

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Ракурс

На Закарпатті квадроцикл влетів у натовп людей, котрі стояли на автобусній зупинці. В результаті двох жінок, 1959 та 1982 років народження, з втратами крові та травмами різної тяжкості госпіталізували.

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Інцидент стався вчора в другій половині дня в селі Кольчино Мукачівського району, повідомляє «Перший.сom.ua».

За кермом квадроцикла перебував житель Мукачева 1992 року народження. Наїзд на людей стався, коли він намагався об’їхати автобус, який прибував на зупинку, здійснюючи маневр розвороту.

ДТП потрапила в поле зору камери відеофіксації. На відповідному відео можна побачити, що люди не встигли розступитися перед квадроциклом, а особа, котра перебувала за його кермом, відразу після наїзду не людей кинулася з’ясовувати стосунки з 56-річним водієм автобуса.

Цей інцидент правоохоронці кваліфікували за ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту).

За інформацією видання mukachevo.net, у однієї з постраждалих — забійні рани, її після обстеження відпустили додому на амбулаторне лікування.

Інша жінка — в реанімації. Діагностовано відкритий перелом обох кісток лівої гомілки, забійні рани та пошкодження зв’язок правого колінного суглоба, з підвивихом.

Нагадаємо, торік у Києві показали найдешевший у світі автомобіль, дуже схожий на квадроцикл з кузовом.