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Децентрализация: трансляция презентации изменений в Конституцию, фото — Главком

«Слуга народа» представит изменения в Конституцию относительно децентрализации (ТРАНСЛЯЦИЯ)

23 окт 2019, 11:31
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В Киеве 23 октября проходит презентация изменений в Конституцию Украины и приоритетов Кабинета министров относительно реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине.

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На мероприятие, которое проходит в Раде, пришла министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, а также первый заместитель председателя депутатськой фракции политической партии «Слуга народа» Александр Корниенко. Ожидается участие и других лидеров «Слуги народа», представителей Офиса президента.

Напомним, что 9 октября профильный комитет Рады рекомендовал парламенту упростить формирование территориальных общин. Верховной Раде Украины рекомендовали принять правительственный законопроект об изменениях в закон «О добровольном объединении территориальных общин». Эти изменения позволят ускорить формирование перспективных планов способных общин.

Источник: Ракурс


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