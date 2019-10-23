Децентрализация: трансляция презентации изменений в Конституцию, фото — Главком

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В Киеве 23 октября проходит презентация изменений в Конституцию Украины и приоритетов Кабинета министров относительно реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине.

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На мероприятие, которое проходит в Раде, пришла министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, а также первый заместитель председателя депутатськой фракции политической партии «Слуга народа» Александр Корниенко. Ожидается участие и других лидеров «Слуги народа», представителей Офиса президента.

Напомним, что 9 октября профильный комитет Рады рекомендовал парламенту упростить формирование территориальных общин. Верховной Раде Украины рекомендовали принять правительственный законопроект об изменениях в закон «О добровольном объединении территориальных общин». Эти изменения позволят ускорить формирование перспективных планов способных общин.