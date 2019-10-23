Децентралізація: трансляція презентації змін до Конституції, фото — Главком

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Ракурс

У Києві 23 жовтня відбувається презентація змін до Конституції України та пріоритетів Кабінету міністрів щодо реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

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На захід, який відбувається у Раді, прийшла міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак, а також перший заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Очікується участь й інших лідерів «Слуги народу» та представників Офісу президента.

Нагадаємо, що 9 жовтня профільний комітет Ради рекомендував парламенту спростити формування територіальних громад. Верховній Раді України рекомендували прийняти урядовий законопроект про зміни до закону «Про добровільне об'єднання територіальних громад». Ці зміни дозволять прискорити формування перспективних планів спроможних громад.