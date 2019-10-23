Атестація прокурорів стартувала в Генпрокуратурі, фото — Фейсбук "5 каналу"

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Ракурс

У Міжнародному виставковому центрі 23 жовтня стартувала атестація прокурорів, яку запровадили зміни до закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури».

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У першій групі зареєструвалися 1082 співробітника, яких поділили на чотири групи, розповів у Фейсбук очільник Військової прокуратури Віктор Чумак. Головний військовий прокурор очолює одну з конкурсних комісій.

Ні в кого немає страху, усі хочуть доказати професійну придатність. Дехто бачу навіть на милицях прийшов сьогодні на тестування, — повідомив Чумак.

Письмове тестування є першим етапом відбору до Офісу генпрокурора, який створять замість переформатованої Генпрокуратури. Від результатів тесту залежить, чи залишаться прокурори у правоохоронних органах.

На підготовку до тестів прокурори мали шість днів, шість тисяч ймовірних питань виклали на сайті Генпрокуратори тиждень тому. З них система сформує по 100 випадкових для кожного. Для відповідей учасники тестування мають дві години. Щоб пройти до наступного туру відбору, прокурори мусять правильно відповісти на 70% запитань у тесті. Інших звільнять.

Нагадаємо, що 3 жовтня генпрокурор Рябошапка затвердив Положення про порядок проходження прокурорами атестації на виконання закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури».

Прокурори Генеральної, регіональних та місцевих прокуратур, а також підрозділів військової прокуратури мали можливість до 15 жовтня подати заяву про намір пройти атестацію і переведення на роботу до Офісу Генерального прокурора, обласної або окружної прокуратури. Атестація проводитиметься кадровими комісіями у три етапи. Будуть оцінюватись знання та вміння у застосуванні закону, загальні здібності та навички, а також здійснюватиметься перевірка професійної компетентності і доброчесності на співбесіді.