Навчання ВПС США й України, фото: centcom

https://racurs.ua/ua/n128455-bombarduvalnyky-vps-ssha-provely-trenuvannya-z-litakamy-ukrayiny-nad-chornym-morem.html

Ракурс

Військові навчання за участі американських бомбардувальників B-52H і військових літаків України, Румунії та Грузії відбулися над акваторією Чорного моря.

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Тренування спрямовані на інтеграцію та посилення взаємодії з європейськими союзниками. Про це повідомляє прес-служба командування ВПС США в Європі.

Політ тривав близько 12 годин. Літаки виконали поставленні завдання щодо знешкодження цілей умовного супротивника.

У повідомленні ВПС США йдеться, що розгортання авіаугруповання допомогло підвищити глобальну стабільність і безпеку. Під час навчань підрозділи ВПС США ознайомилися зі своєю зоною відповідальності.

У рамках проведення оперативних заходів це дозволить зберегти операційну безпеку, — зазначили у відомстві.

Військовослужбовці 2-го бомбардувального крила американських ВПС базуються на авіабазі «Барксдейл» у штаті Луїзіана. Вони спільно з європейськими союзниками проводять маневри, спрямовані на підвищення глобальної стабільності та безпеки. Європейське командування США охоплює Європу, частини Азії і Близького Сходу, Північний Льодовитий і Атлантичний океани.

Нагадаємо, у жовтні ВМС України провели у Чорному морі навчання із флотом США та Румунії. Екіпажі військових кораблів тренувалися за стандартами НАТО і відпрацювали план з оборони.