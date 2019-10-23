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Ракурс
Навчання ВПС США й України, фото: centcom

Бомбардувальники США і літаки України задіяли у тренуваннях над Чорним морем

23 жов 2019, 11:00
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Військові навчання за участі американських бомбардувальників B-52H і військових літаків України, Румунії та Грузії відбулися над акваторією Чорного моря.

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Тренування спрямовані на інтеграцію та посилення взаємодії з європейськими союзниками. Про це повідомляє прес-служба командування ВПС США в Європі.

Політ тривав близько 12 годин. Літаки виконали поставленні завдання щодо знешкодження цілей умовного супротивника.

У повідомленні ВПС США йдеться, що розгортання авіаугруповання допомогло підвищити глобальну стабільність і безпеку. Під час навчань підрозділи ВПС США ознайомилися зі своєю зоною відповідальності.

У рамках проведення оперативних заходів це дозволить зберегти операційну безпеку, — зазначили у відомстві.

Військовослужбовці 2-го бомбардувального крила американських ВПС базуються на авіабазі «Барксдейл» у штаті Луїзіана. Вони спільно з європейськими союзниками проводять маневри, спрямовані на підвищення глобальної стабільності та безпеки. Європейське командування США охоплює Європу, частини Азії і Близького Сходу, Північний Льодовитий і Атлантичний океани.

Нагадаємо, у жовтні ВМС України провели у Чорному морі навчання із флотом США та Румунії. Екіпажі військових кораблів тренувалися за стандартами НАТО і відпрацювали план з оборони.

Джерело: Ракурс


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