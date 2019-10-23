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Ракурс
Учения ВВС США и Украины, фото: centcom

Бомбардировщики США и самолеты Украины задействовали в учениях над Черным морем

23 окт 2019, 11:00
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Военные учения с участием американских бомбардировщиков B-52H и военных самолетов Украины, Румынии и Грузии состоялись над акваторией Черного моря.

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Тренировки направлены на интеграцию и усиление взаимодействия с европейскими союзниками. Об этом сообщает пресс-служба командования ВВС США в Европе.

Полет длился около 12 часов. Самолеты выполнили совместно поставленные задачи по обезвреживанию целей условного противника.

В сообщении ВВС США говорится, что развертывание авиаугруппировки помогло повысить глобальную стабильность и безопасность. Во время учений подразделения ВВС США ознакомились со своей зоной ответственности.

В рамках проведения оперативных мероприятий это позволит сохранить операционную безопасность, — отметили в ВВС США.

Военнослужащие 2-го бомбардировочного крыла ВВС базируются на авиабазе «Барксдейл» в штате Луизиана. Они совместно с европейскими союзниками проводят маневры для повышения глобальной стабильности и безопасности. Европейское командование США охватывает Европу, часть Азии и Ближнего Востока, Северный Ледовитый и Атлантический океаны.

Напомним, в октябре ВМС Украины провели в Черном море учения с флотом США и Румынии. Экипажи военных кораблей тренировались по стандартам НАТО и отработали план по обороне.

Источник: Ракурс


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