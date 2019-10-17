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Военные учения: в Черном море состоялась совместная тренировка ВМС Украины, США и Румынии, фото: Министерство обороны Украины

ВМС Украины провели в Черном море учения с флотами США и Румынии (ФОТО, ВИДЕО)

17 окт 2019, 17:25
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Военно-морские силы Украины, США и Румынии 17 октября провели армейские учения в акватории Черного моря.

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Экипажи военных кораблей тренировались по стандартам НАТО. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре украинского командования Военно-морских сил.

В мероприятиях приняли участие ракетный эсминец «Портер», который входит в состав американских ВМС. Корабль пришвартовался 15 октября у причала одесского порта. Также к тренировкам типа PASSEX был привлечен румынский корвет «Контр-адмирал Хория Мачеллариу».

Військові навчання флоту України, США та Румунії відбулися в Чорному морі

Військові навчання флоту України, США та Румунії відбулися в Чорному морі

Військові навчання флоту України, США та Румунії відбулися в Чорному морі Украинские моряки выполнили ряд задач по повышению совместимости. Были отработаны действия экипажей в составе интернациональной группы, а также проведено совершенствование навыков.

Напомним, в сентябре в акваторию Черного моря зашло скоростное экспедиционное судно ВМС США USNS Yuma. В России агрессивно отреагировали на появление корабля, сообщив, что оно якобы может нести военный груз для Украины.

Источник: Ракурс


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