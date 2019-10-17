Военные учения: в Черном море состоялась совместная тренировка ВМС Украины, США и Румынии, фото: Министерство обороны Украины

https://racurs.ua/n128226-voennye-ucheniya-flota-ukrainy-ssha-i-rumynii-sostoyalis-v-chernom-more-foto-video.html

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Военно-морские силы Украины, США и Румынии 17 октября провели армейские учения в акватории Черного моря.

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Экипажи военных кораблей тренировались по стандартам НАТО. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре украинского командования Военно-морских сил.

В мероприятиях приняли участие ракетный эсминец «Портер», который входит в состав американских ВМС. Корабль пришвартовался 15 октября у причала одесского порта. Также к тренировкам типа PASSEX был привлечен румынский корвет «Контр-адмирал Хория Мачеллариу».

Украинские моряки выполнили ряд задач по повышению совместимости. Были отработаны действия экипажей в составе интернациональной группы, а также проведено совершенствование навыков.

Напомним, в сентябре в акваторию Черного моря зашло скоростное экспедиционное судно ВМС США USNS Yuma. В России агрессивно отреагировали на появление корабля, сообщив, что оно якобы может нести военный груз для Украины.