Новости Украины

В Черное море зашло судно ВМС США: появилась реакция России. Фото: Зеркало недели

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В акваторию Черного моря зашло скоростное экспедиционное судно ВМС США USNS Yuma. В России заявили, что корабль может нести военный груз для Украины.

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Как отмечает волонтер Роман Бурко на своей странице в Facebook, в России выразили обеспокоенность присутствием американского судна в Черном море.

По его словам, в российской прессе активно обсуждают событие и предсказывают цель визита американского корабля.

Судя по данным ресурса MarineTraffic, судно идет или в грузинский, или в турецкий порты.

Российские СМИ пишут, что Черноморский флот взял на сопровождение быстроходное военно-транспортное судно Yuma ВМС США. Оккупационные власти Крыма утверждают, что дежурные силы и средства Черноморского флота осуществляют «непрерывное наблюдение за американским судном».

Напомним, что военная помощь Украине от США будет оказана на сумму в 250 млн долл.