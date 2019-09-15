Новини України

У Чорне море зайшло судно ВМС США: з'явилася реакція Росії. Фото: Дзеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n126798-u-chorne-more-zayshlo-sudno-vms-ssha-z-yavylasya-reakciya-rosiyi-video.html

Ракурс

В акваторію Чорного моря зайшло швидкісне експедиційне судно ВМС США USNS Yuma. У Росії заявили, що корабель може нести військовий вантаж для України.

Loading...

Як зазначає волонтер Роман Бурко на своїй сторінці в Facebook, в Росії висловили стурбованість присутністю американського судна в Чорному морі.

За його словами, в російській пресі активно обговорюють подію і пророкують мету візиту американського корабля.

Судячи з даних ресурсу MarineTraffic, судно йде або в грузинський, або в турецький порти.

Російські ЗМІ пишуть, що Чорноморський флот взяв на супровід швидкохідне військово-транспортне судно Yuma ВМС США. Окупаційна влада Криму стверджує, що чергові сили і засоби Чорноморського флоту здійснюють «безперервне спостереження за американським судном».

Нагадаємо, що військова допомога Україні від США буде надано на суму в 250 млн дол.