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Військові навчання: у Чорному морі відбулося спільне тренування ВМС України, США і Румунії, фото: Міністерство оборони України

ВМС України провели у Чорному морі навчання із флотами США та Румунії (ФОТО, ВІДЕО)

17 жов 2019, 17:25
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Військово-морські сили України, США та Румунії 17 жовтня провели армійські навчання в акваторії Чорного моря.

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Екіпажі військових кораблів тренувалися за стандартами НАТО. Про це сьогодні повідомили у прес-центрі українського командування Військово-морських сил.

У заходах взяли участь ракетний есмінець «Портер», який входить до складу американських ВМС. Корабель пришвартувався 15 жовтня біля причалу одеського порту. Також до тренувань типу PASSEX був залучений румунський корвет «Контр-адмірал Хорія Мачелларіу».

Військові навчання флоту України, США та Румунії відбулися в Чорному морі

Військові навчання флоту України, США та Румунії відбулися в Чорному морі

Військові навчання флоту України, США та Румунії відбулися в Чорному морі

Українські моряки виконали низку завдань із підвищення взаємосумісності. Було відпрацьовано дії екіпажів у складі інтернаціональної групи, а також проведено вдосконалення навичок.

Нагадаємо, у вересні в акваторію Чорного моря зайшло швидкісне експедиційне судно ВМС США USNS Yuma. У Росії агресивно відреагували на появу корабля, повідомивши, що він нібито може везти військовий вантаж для України.

Джерело: Ракурс


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