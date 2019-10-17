Військові навчання: у Чорному морі відбулося спільне тренування ВМС України, США і Румунії, фото: Міністерство оборони України

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Військово-морські сили України, США та Румунії 17 жовтня провели армійські навчання в акваторії Чорного моря.

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Екіпажі військових кораблів тренувалися за стандартами НАТО. Про це сьогодні повідомили у прес-центрі українського командування Військово-морських сил.

У заходах взяли участь ракетний есмінець «Портер», який входить до складу американських ВМС. Корабель пришвартувався 15 жовтня біля причалу одеського порту. Також до тренувань типу PASSEX був залучений румунський корвет «Контр-адмірал Хорія Мачелларіу».

Українські моряки виконали низку завдань із підвищення взаємосумісності. Було відпрацьовано дії екіпажів у складі інтернаціональної групи, а також проведено вдосконалення навичок.

Нагадаємо, у вересні в акваторію Чорного моря зайшло швидкісне експедиційне судно ВМС США USNS Yuma. У Росії агресивно відреагували на появу корабля, повідомивши, що він нібито може везти військовий вантаж для України.