Суддя Валерій Чорнобук. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n128227-prokuratura-napravyla-do-sudu-spravu-krymskogo-suddi-chornobuka.html

Ракурс

Прокуратура Криму скерувала до суду обвинувальний акт стосовно екс-голови Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука.

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Кримського суддю підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Чорнобуку загрожує покарання позбавленням волі на строк від 12 до 15 років. Про це 17 жовтня повідомила прес-служба кримської прокуратури.

У відомстві зазначили, що колишній голова Апеляційного суду Криму, будучи громадянином України на час вчинення злочину, допомагав російським окупантам встановити владу над півостровом. Він допомагав представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України. Крім того, Чорнобук сприяв забезпеченню функціонування судів на території окупованого Криму за судовою системою РФ.

Нагадуємо, що колишній голова кримського суду Валерій Чорнобук з липня 2018 року перебував у розшуку. Співробітники СБУ затримали його 3 листопада 2018 року.

Правоохоронці звинувачували суддю в тому, що той сприяв Росії в забезпеченні функціонування судів на території окупованої АР Крим. У червні Київський апеляційний суд скасував рішення Голосіївського райсуду Києва й звільнив Чорнобука з-під варти.