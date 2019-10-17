Судья Валерий Чернобук. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n128227-prokuratura-napravila-v-sud-delo-krymskogo-sudi-chernobuka.html

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Прокуратура Крыма направила в суд обвинительный акт в отношении экс-главы Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука.

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Крымского судью подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Чернобуку грозит наказание лишением свободы на срок от 12 до 15 лет. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

В ведомстве отметили, что бывший председатель Апелляционного суда Крыма, будучи гражданином Украины на момент совершения преступления, помогал российским оккупантам установить власть над полуостровом. Он помогал представителям РФ в проведении подрывной деятельности против Украины. Кроме того, Чернобук способствовал обеспечению функционирования судов на территории оккупированного Крыма за судебной системой РФ.

Напоминаем, что бывший глава крымского суда Валерий Чернобук с июля 2018 года находился в розыске. Сотрудники СБУ задержали его 3 ноября 2018 года.

Правоохранители обвиняли судью в том, что тот способствовал России в обеспечении функционирования судов на территории оккупированной АР Крым. В июне Киевский апелляционный суд отменил решение Голосеевского райсуда Киева и освободил Чернобука из-под стражи.