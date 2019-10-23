Пацієнтів психоневрологічного інтернату незаконно залучали до трудової діяльності, фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n128454-nezakonnu-trudovu-ekspluataciu-paciientiv-psyhonevrologichnogo-internatu-vykryly-pravoohoronci.html

Ракурс

На Хмельниччині правоохоронці припинили незаконну експлуатацію пацієнтів психоневрологічного інтернату, яких періодично вивозили на територію приватного підприємства для проведення господарських робіт.

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Відповідні роботи пацієнти, які перебувають в уразливому стані, виконували примусово та безоплатно, повідомляє прес-служба прокуратури Хмельницької області.

Зазначається, що під час обшуку на території вказаного підприємства правоохоронці виявили п’ятьох пацієнтів інтернату, котрі здійснювали роботи з перевіювання та пересівання зерна.

У зв’язку з цим фактом проводиться досудове розслідування за ч. 2 ст. 149 (незаконна угода щодо людей) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Правоохоронці затримали власника цього підприємства та працівницю психоневрологічного закладу, яка сприяла передачі та експлуатації пацієнтів. Затриманим повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, влітку на Донеччині з трудового рабства в «реабілітаційному центрі» звільнили близько сотні осіб.