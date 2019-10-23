«Слуга народу» Ткаченко живе у незадекларованому маєтку в природоохоронній зоні Києва, фото — Bigus.Info

https://racurs.ua/ua/n128453-sluga-narodu-tkachenko-jyve-u-nezadeklarovanomu-maietku-v-pryrodoohoronniy-zoni-kyieva-zmi.html

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Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Ткаченко користується маєтком в природоохоронній зоні Києва, який не задекларував.

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Орендований будинок колишнього генерального директора каналу «1+1» знаходиться на Трухановому острові, повідомляє Bigus.Info.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики мусив внести це майно в декларацію ще на стадії реєстрації кандидатом у нардепи на дочасних виборах 2019 року. Ткаченко чомусь цього не зробив.

Найімовірніше, Ткаченко використовує маєток понад рік, оскільки у травні минулого року у Фейсбук він виклав фото з Труханового острову.

Маєток складається із одного основного будинку і двох менших, подвір’я з невеликим озерцем. Ділянка землі має площу 3,97 га. Її київська влада у 2015 році передала в оренду на 15 років у користування водно-спортивному комплексу ТОВ «Учбово-спортивний комерційний клуб «Україно».

Але зводити будівлі на цій території забороняє закон, оскільки землі прибережної зони Дніпра вважаються угіддями лісогосподарського призначення й охороняються законом.

Маєток оточено парканом, а варта, яка чергує на автоматичних воротах, пояснює охочим підійти до річки, що вони входять на приватну територія.

Нагадаємо, що Ткаченко є одним із лідерів фракції «Слуга народу», а також претендує на посаду очільника Київської міської державної адміністрації. Цю посаду партія влади має намір розділити із посадою міського голови внаслідок запровадження нового закону про столицю.