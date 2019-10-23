«Слуга народа» Ткаченко живет в незадекларированном имении в природоохранной зоне Киева, фото — Bigus.Info

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Народный депутат от «Слуги народа» Александр Ткаченко пользуется имением в природоохранной зоне Киева, которое не задекларировал.

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Арендованный дом бывшего генерального директора канала «1+1» находится на Трухановом острове, сообщает Bigus.Info.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики должен был внести это имущество в декларацию еще на стадии регистрации кандидатом в нардепы на досрочных выборах 2019 года. Ткаченко почему-то этого не сделал.

Скорее всего, Ткаченко использует имение уже полтора года, поскольку в мае 2018-го в Фейсбук он выложил фото с Труханова острова.

Имение состоит из одного основного здания и двух меньших, двора с небольшим озером. Участок земли имеет площадь 3,97 га. Его киевские власти в 2015 году передал в аренду на 15 лет в пользование водно-спортивному комплексу ООО «Учебно-спортивный коммерческий клуб «Украино».

Но возводить здания на этой территории запрещает закон, поскольку земли прибрежной зоны Днепра считаются угодьями лесного фонда и охраняются законом.

Имение окружено забором, а стража, которая дежурит на автоматических воротах, объясняет желающим подойти к реке, что они входят на частную территорию.

Напомним, что Ткаченко является одним из лидеров фракции «Слуга народа», а также претендует на должность главы Киевской городской государственной администрации. Эту должность партия власти намерена разделить с должности городского головы в результате введения нового закона о столице.