Зеленский обсудил со Штайнмайером ситуацию на Донбассе

Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n128452-zelenskiy-obsudil-so-shtaynmayerom-situaciu-na-donbasse.html

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Президент Украины Владимир Зеленский в рамках осуществляемого визита в Японию встретился со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

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Во время встречи стороны обсудили ситуацию на Донбассе, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский, в частности, отметил, что Украина со своей стороны приложила все необходимые усилия для возобновления работы «нормандской четверки».

Рассчитываем на проведение встречи лидеров «нормандской четверки» в ближайшее время, ведь все преграды устранены, — подчеркнул президент.

Добавим, вчера пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что пока подготовка проведения саммита «нормандской четверки» не ведется, поскольку «постоянно меняется запросная позиция одной из сторон». Кого именно он имел в виду, Песков не уточнил.

В состав «нормандской четверки» входят лидеры Франции, Германии, России и Украины.

Первая встреча в этом формате состоялась 6 июня 2014 года в городе Бенувиле в Нормандии (Франция), последняя на сегодня — 19 октября 2016 года в Берлине.

Напомним, в прошлом месяце министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что запланированная на 17 сентября встреча лидеров стран «нормандского формата» не состоялась из-за «технических причин» у российской стороны.