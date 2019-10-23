Зеленський обговорив зі Штайнмаєром ситуацію на Донбасі

Володимир Зеленський та Франк-Вальтер Штайнмаєр, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n128452-zelenskyy-obgovoryv-zi-shtaynmaierom-sytuaciu-na-donbasi.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський в межах здійснюваного візиту до Японії зустрівся зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Loading...

Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на Донбасі, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський, зокрема, наголосив, що Україна доклала зі свого боку усі необхідні зусилля для відновлення роботи «нормандської четвірки».

Розраховуємо на проведення зустрічі лідерів «нормандської четвірки» найближчим часом, адже всі перепони усунуті, — наголосив президент.

Додамо, вчора прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що наразі підготовка проведення саміту «нормандської четвірки» не ведеться, оскільки «постійно змінюється запитна позиція однієї зі сторін». Кого саме він мав на увазі, Пєсков не уточнив.

До складу «нормандської четвірки» входять лідери Франції, Німеччини, Росії та України.

Перша зустріч у цьому форматі відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль у Нормандії (Франція), остання наразі — 19 жовтня 2016 року в Берліні.

Нагадаємо, минулого місяця міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що запланована на 17 вересня зустріч лідерів країн «нормандського формату» не відбулася через «технічні причини» в російської сторони.