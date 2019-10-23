«Слуга народу» Шевченко вийшов в ефір до російських пропагандистів. Фото: prm.ua

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«Слуга народу», президентська партія, знову опинилася в центрі скандалу. Цього разу відзначився народний депутат Євген Шевченко, який долучився до ефіру російський пропагандистів.

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Серед іншого депутат заявив, що під час масових акцій протесту 14 жовтня на вулиці українських міст вийшли націоналісти і їх нібито вже розшукує поліція. Інформацію про це сам нардеп оприлюднив у Facebook.

Шевченко також заявляв, що для вирішення конфлікту на окупованих Росією українських територіях потрібно «зняти мовне питання, щоби люди могли розмовляти тією мовою, якою хочуть».

При цьому свою позицію він озвучував від імені всього українського народу і не заперечував проти пропагандистських заяв своїх співрозмовників.

Рішення Шевченка долучитися до ефіру російського каналу розкритикували навіть його однопартійці. Так член «Слуги народу» Гео Лерос порекомендував колезі прийти на сесію Верховної Ради у костюмі матрьошки, а також заявив, що Шевченко видаляє коментарі під постом.

І позицію на цьому смітнику висловлювати йому варто від себе, а ніяк не від українського народу і влади України, — додав нардеп.

Інший представник «Слуги народу» Ліза Богуцька порівняла нардепа Шевченка з членами «Опозиційною платформи» Юрієм Бойком і Віктором Медведчуком, які «теж із „добрих спонукань“ літають до Путіна».

Нагадаємо, 14 жовтня, в День захисника України, у Києві й інших містах відбулися масові акції протесту проти капітуляції у війні з Росією. Десятки тисяч осіб, які долучилися до акцій, також скандували «Спасибі!» українським захисникам.