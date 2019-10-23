«Слуга народа» Шевченко вышел в эфир к российским пропагандистам. Фото: prm.ua

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«Слуга народа», президентская партия, снова оказалась в центре скандала. На этот раз отметился народный депутат Евгений Шевченко, который приобщился к эфиру российский пропагандистов.

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Среди прочего депутат заявил, что во время массовых акций протеста 14 октября на улицы украинских городов вышли националисты и их якобы уже ищет полиция. Информацию об этом сам нардеп обнародовал в Facebook.

Шевченко также заявлял, что для решения конфликта на оккупированных Россией украинских территориях нужно «снять языковой вопрос, чтобы люди могли разговаривать на том языке, на котором хотят».

При этом свою позицию он озвучивал от имени всего украинского народа и не возражал против пропагандистских заявлений своих собеседников.

Решение Шевченко поучаствовать в эфире российского канала раскритиковали даже его однопартийцы. Так член «Слуги народа» Гео Лерос порекомендовал коллеге прийти на сессию Верховной Рады в костюме матрешки, а также заявил, что Шевченко удаляет комментарии под постом.

И позицию на этой помойке излагать ему стоит от себя, а никак не от украинского народа и властей Украины, — добавил нардеп.

Другой представитель «Слуги народа» Лиза Богуцкая сравнила нардепа Шевченко с членами «Оппозиционной платформы» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые «тоже из „добрых побуждений“ летают к Путину».

Напомним, 14 октября, в День защитника Украины, в Киеве и других городах состоялись массовые акции протеста против капитуляции в войне с Россией. Десятки тысяч людей, приобщившиеся к акциям, также скандировали «Спасибо!» украинским защитникам.