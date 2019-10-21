Поезд Киев — Война. Фото: Facebook

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Шестой год в нашей стране идет война, и за это время многие жители мирной Украины, увы, как-то приспособились вытеснять печальные события из своих мыслей. Привыкли. Притерпелись. В информационном пространстве вооруженный конфликт тоже постепенно перестал быть темой номер один: инфопространство создают те же люди. Поэтому в голове с трудом укладывается мысль о том, что линия фронта, разделившая Украину, совсем рядом. От мирной столицы — всего 12 с половиной часов на обычном поезде. На поезде Киев — Война.

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На Константиновку: особый поезд Киев — Война

Недавно в Киеве прошла презентация трейлера документального фильма молодого режиссера Корнея Грицюка «Поезд Киев — Война». Корней Грицюк родом из Донецка, в столицу он переехал еще до войны, в 2012 году, но в родном городе у него остались семья и друзья.

«Война зацепила их, многие выехали, — говорит режиссер фильма «Поезд Киев — Война». — Поэтому я часто приходил на вокзал, встречал кого-нибудь из них, приехавших поездом Киев — Константиновка. Летом 2014 года у меня практически все время жил кто-нибудь из донецких друзей или родственников. Мне тоже приходилось ездить на этом поезде в Краматорск. С одной стороны, это типичный украинский поезд, с другой — это поезд особый. В нем едут пассажиры, которым, возможно, завтра придется проходить блокпосты или они прошли их сегодня.

Среди пассажиров поезда — переселенцы, жители оккупированных территорий, люди, которых судьба связывает с Донбассом. Несмотря на разные взгляды, они вынуждены проводить 12 с половиной часов вместе. У них подчас очень разные представления о том, что происходит в стране, они спорят, ругаются — но все-таки вынуждены общаться. Мне как режиссеру было интересно показать это уникальное пространство средствами документального кино.

Вместе с командой мы два месяца жили в поездах. Вечером выезжали из Киева, в Константиновке проводили несколько часов — и снова на Киев. Досконально изучили расписание, знаем все станции, все команды проводников и начальников поездов. Это были интересные и насыщенные съемки, хотя снимать в ограниченном пространстве сложно».

Съемочная группа фильма «Поезд Киев — Война» долго не могла прийти в себя

«Донбасс кормил всю Украину, и теперь он хочет отделиться!» — говорит в камеру молодая женщина. «Эта фраза меня убивает!» — отвечает еще одна пассажирка поезда. «Донбасс был, есть и останется украинским!» Это фразы из трейлера к картине «Поезд Киев — Война», собранной из материалов, отснятых съемочной группой в августе-сентябре.

При этом пассажиры поезда Киев — Константиновка не только спорят о политике, но и рассказывают истории своей жизни. Люди привыкают ко всему, заметил Корней Грицюк, и сегодня они об ужасных вещах говорят спокойно и даже с юмором.

Но одна история особенно сильно врезалась в память всей съемочной группе кинофильма «Поезд Киев — Война».

«Это была женщина родом из Луганска, врач, — вспоминает Корней Грицюк. — Когда в 2014-м начались боевые действия, ее муж, тоже доктор, вывез семью в безопасное место, а сам остался в больнице. «Я врач, я должен спасать людей», — объяснял он. Работал он в городской больнице, и когда начались уличные бои, ему привозили раненых украинских военных и сепаратистов. Лечил он всех. Разве что распоряжался развозить раненых по разным палатам. Так продолжалось все лето 2014-го. Потом этому доктору звонили мамы из Львова, Днепра, Киева, благодарили за спасение своих детей. И в то же время звонили мамы сепаратистов — и тоже благодарили. А потом во время боевых действий он погиб...

Это было пять лет назад. Мы говорили с его вдовой и увидели, что она старается не искать виноватых, жить дальше. Эта женщина живет на подконтрольной Украине территории, работает врачом. И знает о жизни и смерти куда больше всех нас. Я не должен был поддаваться эмоциям, потому что был на работе. Но после этих съемок вся группа несколько часов не могла прийти в себя».

«Поезд Киев — Война»: миниатюрная модель Украины

Координатор проекта «Поезд Киев — Война» Наталия Исаева-Урбан считает, что поезд Киев — Константиновка — это своего рода миниатюрная модель нашей страны. Но у этой модели есть одна особенность: на тесном пятачке вагонного купе люди вынуждены общаться друг с другом и находить общий язык. Каково же соотношение сил в поезде?

«Людей с резко антиукраинским настроением единицы, — говорит Наталия Исаева-Урбан. — Это радует. Однако большинство — бесконечно уставшие, измотанные люди, и они настроены на мир. Знаете, здесь, в Киеве, нам легко быть принципиальными, говорить о том, чем мы можем пожертвовать. А когда люди реально теряют близких, жилье, смысл жизни, они мыслят по-другому. Они видят обратную, совсем не героическую сторону войны — хотя бы ту же контрабанду.

Когда я впервые ехала в Константиновку, представляла себе прифронтовой городок так: вокруг военные, все кипит. А тут, представьте, выходим мы на перрон и слышим: «Майорск, два места! Донецк, три места!» Маршрутки ездят через блокпосты, риелторы зарабатывают на транзитных пассажирах, сдавая жилье. Люди привыкли, приловчились зарабатывать даже на войне.

Меня поразили бригады проводников поезда, которые живут… в Донецке! Представьте, они едут заступать на смену через блокпосты на украинскую территорию, отработав, возвращаются в Донецк. И это их обыденная жизнь».

Впрочем, из разговоров с пассажирами — героями кинофильма «Поезд Киев — Война» трудно сделать точные и объективные выводы о соотношении проукраинских, антиукраинских и нейтрально-безразличных взглядов людей. Режиссер Корней Грицюк уверен, что поезд в целом проукраинский: «Даже сепаратистски настроенные жители оккупированных территорий, побывав на подконтрольной Украине территории, видят, что здесь идет нормальная жизнь, нет комендантского часа. Впрочем, закоренелые сепаратисты не хотели с нами общаться. А у меня на первом плане стоял вопрос безопасности тех людей, которых мы снимали. Потому что человек мог сегодня наговорить всякого, а завтра оказаться в Донецке «на подвале». Я не хочу снять хороший материал, а потом узнать, что жизнь моего героя висит на волоске».

Заново учиться разговаривать друг с другом

Основное послание фильма «Поезд Киев — Война» — нам нужно заново учиться разговаривать друг с другом, тем более, что украинцы умеют сопереживать собеседнику.

«Я обратила внимание на то, что когда люди говорят об обычных человеческих проблемах, они запросто находят общий язык, — отмечает Наталия Исаева-Урбан. — Но стоит свернуть на политику — и вдруг от разных людей слышишь одни и те же фразы, будто написанные под копирку и специально разученные. И сразу понимаешь, насколько успешно нами манипулируют медиа. Нам нужно учиться напрямую разговаривать друг с другом».

Работа над картиной в настоящее время продолжается, и готова она будет к весне. Но уже сейчас стартует социальная кампания, цель которой — наладить диалог. К ней активно подключилась «Укрзализныця»: в поездах и на вокзалах будут размещены листовки и постеры с высказываниями героев фильма «Поезд Киев — Война». А на «Радио Свобода» готовится цикл интервью с командой проекта, переселенцами, военными, ветеранами, волонтерами, представителями международных фондов. Будут подниматься горячие темы, связанные с войной на Донбассе, обсуждаться пути возвращения региона в Украину.

Кстати о диалоге: на каком языке говорят герои картины? «Я бы хотел, чтобы они говорили по-украински, — говорит режиссер фильма «Поезд Киев — Война» Корней Грицюк. — Тем более что и я, и вся съемочная группа общаемся по-украински и поддерживаем украиноязычный контент. Но это документальное кино, и было бы неправильно выставлять такое условие людям, которые всю жизнь говорят по-русски. Кто-то из них говорит на донецком суржике, но баланс больше в сторону русского. В нашем фильме есть даже один пассажир-немец, который говорит по-русски с акцентом».

Между прочим, это очень примечательный пассажир. Наталия Исаева-Урбан рассказала, что Георг Жено долго жил в России, окончил ГИТИС. Уехал из России незадолго до нашего Майдана, а во время войны стал работать с детьми на востоке Украины. Он рассказывает о театре, ведет курсы актерского мастерства, и эта работа дает колоссальные результаты. Чтобы в будущем ситуация изменилась к лучшему, нужно вкладываться в детей и молодежь.

P. S. Проект «Поезд Киев — Война» реализуется благодаря финансированию Украинского культурного фонда и при поддержке АО «Украинская железная дорога».