Туреччина не продовжуватиме військову операцію на півночі Сирії, фото: «Анадолу»

https://racurs.ua/ua/n128450-turechchyna-zayavyla-pro-zavershennya-viyskovoyi-operaciyi-na-pivnochi-syriyi.html

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Міноборони Туреччини заявило про завершення військової операції на півночі Сирії, оскільки США повідомили Анкарі, що курдські збройні формування були виведені з цього регіону до завершення 120-годинного терміну перемир’я.

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Таким чином у Міноборони вважають, що немає причин для здійснення нової операції за межами зони поточної операції, повідомляє агентство «Анадолу»

Вчора Росія та Туреччина під час зустрічі в Сочі досягли домовленості щодо розміщення на сирійському боці сирійсько-турецького кордону за межами зони операції збройних сил Туреччини «Джерело миру» підрозділів російської військової поліції і сирійської прикордонної служби.

Вони мають сприяти виведенню курдських військових формувань та їхніх підрозділів на відстань 30 км від сирійсько-турецького кордону. Цей процес має завершитися протягом 150 годин після 12.00 23 жовтня.

З цього моменту має розпочатися спільне російсько-турецьке патрулювання на глибину до 10 км від кордону на захід і на схід від району операції «Джерело миру», крім прикордонного міста Камишли.

Спрямована проти збройних формувань сирійських курдів турецька військова операція «Джерело миру» розпочалася 9 жовтня. Минулого тижня США досягли з Туреччиною домовленості про запровадження в регіоні 120-годинного перемир’я для відведення військ.

Нагадаємо, у Пентагоні нещодавно заявили, що розглядають можливість залишити частину своїх військовослужбовців для охорони нафтових родовищ у Сирії.