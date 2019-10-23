Турция не будет продолжать военную операцию на севере Сирии, фото: «Анадолу»

https://racurs.ua/n128450-turciya-zayavila-o-zavershenii-voennoy-operacii-na-severe-sirii.html

Ракурс

Минобороны Турции заявило о завершении военной операции на севере Сирии, поскольку США сообщили Анкаре, что курдские вооруженные формирования были выведены из этого региона до завершения 120-часового срока перемирия.

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Таким образом в Минобороны считают, что нет причин для осуществления новой операции за пределами зоны текущей операции, сообщает агентство «Анадолу»

Вчера Россия и Турция во время встречи в Сочи достигли договоренности о размещении на сирийской стороне сирийско-турецкой границы вне зоны операции вооруженных сил Турции «Источник мира» подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Они должны способствовать выведению курдских военных формирований и их подразделений на расстояние 30 км от сирийско-турецкой границы. Этот процесс должен завершиться в течение 150 часов после 12.00 23 октября.

С этого момента должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы на запад и на восток от района операции «Источник мира», кроме пограничного города Камышлы.

Направленная против вооруженных формирований сирийских курдов турецкая военная операция «Источник мира» началась 9 октября. На прошлой неделе США достигли с Турцией договоренности о введении в регионе 120-часового перемирия для отвода войск.

Напомним, в Пентагоне недавно заявили, что рассматривают возможность оставить часть своих военнослужащих для охраны нефтяных месторождений в Сирии.