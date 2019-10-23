Действительно «зеленые технологии»: добавление биологических материалов повысило производительность солнечных батарейhttps://racurs.ua/n128449-deystvitelno-zelenye-tehnologii-dobavlenie-biologicheskih-materialov-pozvolilo-povysit.htmlРакурс
Солнечные батареи следующего поколения, имитирующие фотосинтез благодаря использованию биологического материала, могут предоставить новое значение термина «зеленая технология».
Добавление белкового бактериодопсину (bR) (мембранного белка микроорганизмов) в структуру перовскитных солнечных батарей повысило эффективность работы этих устройств в ряде лабораторных исследований, сообщает пресс-служба Университет штата Пенсильвания.
Перовскитные солнечные батареи активно развиваются на протяжении последнего десятилетия. Они являются альтернативой «традиционным» кремниевым солнечным батареям.
Подражая природе, исследователи стремились достичь улучшения характеристик перовскитных солнечных элементов с помощью резонансной передачи энергии — механизма передачи энергии между парой светочувствительных молекул, который, похоже, лежит в основе фотосинтеза.
Солнечные батареи работают, поглощая световую энергию и создавая пары электронов и дырок (квазичастиц). Отправляя их в противоположных направлениях, солнечные элементы генерируют электрический ток, который превращается в электричество.
Однако определенный процент электронно-дырочных пар снова объединяются, уменьшая таким образом количество произведенного тока.
Белки bR и перовскитные материалы имеют схожие электрические свойства, поэтому их сочетание позволило электронно-дырочным парам лучше проходить сквозь устройства, снизив потери.
Ученые установили, что добавление белка bR к солнечным батареям этого типа улучшает эффективность устройств с 14,5% до 17%.
Коммерческие солнечные массивы состоят из сотен или тысяч индивидуальных солнечных батарей, поэтому даже небольшие улучшения эффективности могут привести к реальной экономии, — подчеркивают исследователи.
Кроме того, это открытие демонстрирует перспективы для создания более «экологически безопасных» солнечных батарей, отмечают ученые.
В будущем мы сможем заменить некоторые дорогостоящие химические вещества внутри солнечных батарей на относительно дешевые природные материалы, — убеждены исследователи.
Напомним, недавно группа ученых из Швеции и Китая разработала солнечные батареи, которые можно использовать в помещении.