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Солнечные батареи в последнее время активно развиваются

Действительно «зеленые технологии»: добавление биологических материалов повысило производительность солнечных батарей

23 окт 2019, 08:35
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Солнечные батареи следующего поколения, имитирующие фотосинтез благодаря использованию биологического материала, могут предоставить новое значение термина «зеленая технология».

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Добавление белкового бактериодопсину (bR) (мембранного белка микроорганизмов) в структуру перовскитных солнечных батарей повысило эффективность работы этих устройств в ряде лабораторных исследований, сообщает пресс-служба Университет штата Пенсильвания.

Перовскитные солнечные батареи активно развиваются на протяжении последнего десятилетия. Они являются альтернативой «традиционным» кремниевым солнечным батареям.

Подражая природе, исследователи стремились достичь улучшения характеристик перовскитных солнечных элементов с помощью резонансной передачи энергии — механизма передачи энергии между парой светочувствительных молекул, который, похоже, лежит в основе фотосинтеза.

Солнечные батареи работают, поглощая световую энергию и создавая пары электронов и дырок (квазичастиц). Отправляя их в противоположных направлениях, солнечные элементы генерируют электрический ток, который превращается в электричество.

Однако определенный процент электронно-дырочных пар снова объединяются, уменьшая таким образом количество произведенного тока.

Белки bR и перовскитные материалы имеют схожие электрические свойства, поэтому их сочетание позволило электронно-дырочным парам лучше проходить сквозь устройства, снизив потери.

Ученые установили, что добавление белка bR к солнечным батареям этого типа улучшает эффективность устройств с 14,5% до 17%.

Коммерческие солнечные массивы состоят из сотен или тысяч индивидуальных солнечных батарей, поэтому даже небольшие улучшения эффективности могут привести к реальной экономии, — подчеркивают исследователи.

Кроме того, это открытие демонстрирует перспективы для создания более «экологически безопасных» солнечных батарей, отмечают ученые.

В будущем мы сможем заменить некоторые дорогостоящие химические вещества внутри солнечных батарей на относительно дешевые природные материалы, — убеждены исследователи.

Напомним, недавно группа ученых из Швеции и Китая разработала солнечные батареи, которые можно использовать в помещении.


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