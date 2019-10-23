Сонячні батареї останнім часом активно розвиваються:

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Сонячні батареї наступного покоління, що імітують фотосинтез завдяки використанню біологічного матеріалу, можуть надати нове значення терміну «зелена технологія».

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Додавання білкового бактеріодопсину (bR) (мембранного білка мікроорганізмів) до структури перовскітних сонячних батарей підвищило ефективність роботи цих пристроїв у низці лабораторних досліджень, повідомляє прес-служба Університет штату Пенсильванія.

Перовскітні сонячні батареї активно розвиваються впродовж останнього десятиліття. Вони є альтернативою «традиційним» кремнієвим сонячним батареям.

Наслідуючи природу, дослідники прагнули досягти поліпшення характеристик перовскітних сонячних елементів за допомогою резонансної передачі енергії — механізму передачі енергії між парою світлочутливих молекул, який, схоже, лежить в основі фотосинтезу.

Сонячні батареї працюють, поглинаючи світлову енергію і створюючи пари електронів та дірок (квазічастинок). Надсилаючи їх у протилежних напрямках, сонячні елементи генерують електричний струм, який перетворюється в електрику.

Однак певний відсоток електронно-діркових пар знову об'єднуються, зменшуючи таким чином кількість виробленого струму.

Білки bR і перовскітні матеріали мають схожі електричні властивості, тому їх поєднання дозволило електронно-дірковим парам краще проходити крізь пристрої, знизивши втрати.

Учені встановили, що додавання білка bR до сонячних батарей цього типу покращує ефективність пристроїв з 14,5% до 17%.

Комерційні сонячні масиви складаються з сотень чи тисяч індивідуальних сонячних батарей, тому навіть невеликі покращення ефективності можуть призвести до реальної економії, — наголошують дослідники.

Крім того, це відкриття демонструє перспективи для створення більш «екологічно безпечних» сонячних батарей, зазначають учені.

У майбутньому ми зможемо замінити деякі дороговартісні хімічні речовини всередині сонячних батарей на відносно дешеві природні матеріали, — переконані дослідники.

Нагадаємо, нещодавно група вчених зі Швеції та Китаю розробила сонячні батареї, які можна використовувати в приміщенні.