Пациентов психоневрологического интерната незаконно привлекали к трудовой деятельности, фото: YouTube

https://racurs.ua/n128454-nezakonnuu-trudovuu-ekspluataciu-pacientov-psihonevrologicheskogo-internata-razoblachili.html

Ракурс

В Хмельницкой области правоохранители пресекли незаконную эксплуатацию пациентов психоневрологического интерната, которых периодически вывозили на территорию частного предприятия для проведения хозяйственных работ.

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Соответствующие работы пациенты, которые находятся в уязвимом состоянии, выполняли принудительно и безвозмездно, сообщает пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.

Отмечается, что во время обыска на территории указанного предприятия правоохранители обнаружили пятерых пациентов интерната, которые осуществляли работы по пересеву зерна.

В связи с этим фактом проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 149 (незаконное соглашение относительно человека) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Правоохранители задержали владельца этого предприятия и работницу психоневрологического учреждения, которая способствовала передачи и эксплуатации пациентов. Задержанным сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, летом в Донецкой области из трудового рабства в «реабилитационном центре» освободили около сотни человек.