Атестація прокурорів: в ГПУ повідомили, скільки співробітників відмовилися проходити перевірку, фото — "РБК-Україна"

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У Генеральній прокуратурі України повідомили, скільки співробітників цього відомства відмовилися проходити переатестацію, яка розпочалася у жовтні.

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Прес-служба ГПУ сьогодні повідомила, що 218 прокурорів не подали заяви про намір пройти атестацію та працювати в нових органах прокуратури.

Їх буде звільнено. Вони самостійно відмовились від атестації для переведення в Офіс Генерального прокурора, а також подали заяви, які не відповідають встановленій формі. Вони підлягають звільненню згідно законодавства, — йдеться у повідомленні відомства.

Переатестацію пройдуть 11 тис. 277 прокурорів (з них 1082 — в структурі Генпрокуратури). 96% працівників цього правоохоронного органу подали заяви за встановленим зразком.

У Генпрокуратурі розпочали атестацію, керуючись ухваленим Радою у вересні законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури». Відповідно до його тез, прокурори можуть бути переведені до нових органів прокуратури, тільки у разі успішного проходження ними атестації.

Для проходження атестації і переведення до нових органів прокуратури прокурори подають заяви Генпрокурору, у яких підтверджують намір пройти атестацію, надають згоду на обробку персональних даних, а також на застосування процедур та умов проведення атестації.

Нагадаємо, що раніше не всі співробітники ГПУ погодилися із проведення атестації. Крім того, стало відомо, що до неї не допустили, наприклад, Сергія Горбатюка, керівника Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури. У заяві на згоду на участь в переатестації є пункт про те, що під час співбесіди може братися до уваги анонімна інформація про прокурора, яку не потрібно буде підтверджувати офіційно.