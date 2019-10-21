Аттестация прокуроров: в ГПУ сообщили, сколько сотрудников отказались проходить проверку, фото — "РБК-Украина"

https://racurs.ua/n128382-ih-uvolyat-v-gpu-soobschili-skolko-prokurorov-otkazalis-prohodit-pereattestaciu.html

Ракурс

В Генеральной прокуратуре Украины сообщили, сколько сотрудников этого ведомства отказались проходить переаттестацию, которая началась в октябре.

Loading...

Пресс-служба ГПУ сегодня сообщила, что 218 прокуроров не подали заявления о намерении пройти аттестацию и работать в новых органах прокуратуры.

Они будут уволены. Они самостоятельно отказались от аттестации для перевода в Офис Генерального прокурора, а также подали заявления, которые не соответствуют установленной форме. Они подлежат увольнению в соответствии с законодательством, — говорится в сообщении ведомства.

Переаттестацию пройдут 11 тыс. 277 прокуроров (из них 1082 — в структуре Генпрокуратуры). 96% работников этого правоохранительного органа подали заявления установленного образца.

В Генпрокуратуре начали аттестацию, руководствуясь принятым Радой в сентябре законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры». Согласно его тезисов, прокуроры могут быть переведены в новые органы прокуратуры, только в случае успешного прохождения ими аттестации.

Для прохождения аттестации и перевода в новых органов прокуратуры прокуроры подают заявления Генпрокурору, в которых подтверждают намерение пройти аттестацию, предоставляют согласие на обработку персональных данных, а также на применение процедур и условий проведения аттестации.

Напомним, что ранее не все сотрудники ГПУ согласились на проведение аттестации. Кроме того, стало известно, что к ней не допустили, например, Сергея Горбатюка, руководителя Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры. В заявлении о согласии на участие в переаттестации есть пункт о том, что во время собеседования может приниматься во внимание анонимная информация о прокуроре, которую не нужно подтверждать официально.