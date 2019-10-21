"Нормандський саміт": Макрон з Путіним поговорили про Україну, фото — ТАСС

https://racurs.ua/ua/n128381-makron-z-putinym-pogovoryly-pro-ukrayinu-versiyi-rozmovy-moskvy-ta-paryja-riznyatsya.html

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Президент Франції Еммануель Макрон та РФ Володимир Путін 21 жовтня провели чергову телефонну розмову, яка стосувалася підготовки до саміту у форматі «нормандської четвірки».

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Офіційний Париж та Москва по-різному повідомили про результати розмови. На сайті Єлисейського палацу йдеться про те, що Макрон і Путін «звернулися до теми підготовки до наступного саміту в «нормандському форматі» і вважають, що у цьому питанні треба виконувати рішення тристоронньої контактної групи щодо імплементації мінських угод.

У повідомленні Кремля ця теза доповнена «безальтернативністю мінського комплексу», обов’язковим розведенням сил і засобів на ділянках лінії зіткнення біля Золотого і Петровського, а також імплементацією в українське законодавстві «формула Штайнмайера».

Стверджується, що помічники лідерів країн «нормандської четвірки» і міністерства закордонних справ продовжать домовлятися щодо проведення саміту.

Раніше росіяни звинуватили Київ у зриві розведення сторін. Україна вимагає щонайменше тижневого припинення обстрілів на ділянках біля Золотого і Петровського. Президент Володимир Зеленський стверджував, що дата саміту стане відомою у жовтні.