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Ракурс
"Нормандський саміт": Макрон з Путіним поговорили про Україну, фото — ТАСС

Макрон з Путіним поговорили про Україну, версії розмови Москви та Парижа різняться

21 жов 2019, 20:23
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Президент Франції Еммануель Макрон та РФ Володимир Путін 21 жовтня провели чергову телефонну розмову, яка стосувалася підготовки до саміту у форматі «нормандської четвірки».

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Офіційний Париж та Москва по-різному повідомили про результати розмови. На сайті Єлисейського палацу йдеться про те, що Макрон і Путін «звернулися до теми підготовки до наступного саміту в «нормандському форматі» і вважають, що у цьому питанні треба виконувати рішення тристоронньої контактної групи щодо імплементації мінських угод.

У повідомленні Кремля ця теза доповнена «безальтернативністю мінського комплексу», обов’язковим розведенням сил і засобів на ділянках лінії зіткнення біля Золотого і Петровського, а також імплементацією в українське законодавстві «формула Штайнмайера».

Стверджується, що помічники лідерів країн «нормандської четвірки» і міністерства закордонних справ продовжать домовлятися щодо проведення саміту.

Раніше росіяни звинуватили Київ у зриві розведення сторін. Україна вимагає щонайменше тижневого припинення обстрілів на ділянках біля Золотого і Петровського. Президент Володимир Зеленський стверджував, що дата саміту стане відомою у жовтні.

Джерело: Ракурс


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