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Ракурс
Сенцов займеться правозахисною діяльністю, фото — АіФ

Сенцов займеться правозахисною діяльністю

21 жов 2019, 20:00
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Український режисер та колишній в’язень Кремля Олег Сенцов має намір зайнятися правозахисною діяльністю і створити відповідну громадську організацію. Для того, щоб фінансувати рух за права людини, він планує створити й фонд, який може назвати своїм ім’ям.

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Такі заяви від колишнього політичного бранця, який на початку вересня потрапив у списки на обмін між Києвом таМосквою, пролунали під час вручення йому премії Ukrainian ID Awards, яка відбулася 21 жовтня у Києві.

Буду займатися широким спектром громадської роботи, правозахисної. Назви організації ще немає. Я вже не раз заявляв, що про політичну кар'єру питання не вирішене. З громадською діяльністю вирішене, — розповів режисер, повідомляється у трансляції із заходу.

Після повернення в Україну Сенцов поїхав у поїздку до Європи, аби пояснити тамтешнім елітам сутність путінського режиму. «Ракурс», зокрема, повідомляв про його виступ на Франкфуртському книжковому ярмарку.

Джерело: Ракурс


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