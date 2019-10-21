Сенцов займеться правозахисною діяльністю, фото — АіФ

https://racurs.ua/ua/n128380-sencov-zaymetsya-pravozahysnou-diyalnistu.html

Ракурс

Український режисер та колишній в’язень Кремля Олег Сенцов має намір зайнятися правозахисною діяльністю і створити відповідну громадську організацію. Для того, щоб фінансувати рух за права людини, він планує створити й фонд, який може назвати своїм ім’ям.

Loading...

Такі заяви від колишнього політичного бранця, який на початку вересня потрапив у списки на обмін між Києвом таМосквою, пролунали під час вручення йому премії Ukrainian ID Awards, яка відбулася 21 жовтня у Києві.

Буду займатися широким спектром громадської роботи, правозахисної. Назви організації ще немає. Я вже не раз заявляв, що про політичну кар'єру питання не вирішене. З громадською діяльністю вирішене, — розповів режисер, повідомляється у трансляції із заходу.

Після повернення в Україну Сенцов поїхав у поїздку до Європи, аби пояснити тамтешнім елітам сутність путінського режиму. «Ракурс», зокрема, повідомляв про його виступ на Франкфуртському книжковому ярмарку.