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Ракурс
Сенцов займется правозащитной деятельностью, фото — АиФ

Сенцов займется правозащитной деятельностью

21 окт 2019, 20:00
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Украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов намерен заняться правозащитной деятельностью и создать соответствующую общественную организацию. Для того, чтобы финансировать движение за права человека, он планирует создать и фонд, который может назвать своим именем.

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Такие заявления от бывшего политического пленника, который в начале сентября попал в списки на обмен между Киевом таМосквою, прозвучали во время вручения ему премии Ukrainian ID Awards, которая состоялась 21 октября в Киеве.

Буду заниматься широким спектром общественной работы, правозащитной. Названия организации еще нет. Я уже не раз заявлял, что о политической карьере вопрос не решен. С общественной деятельностью решен, — рассказал режиссер, сообщается в трансляции с мероприятия.

По возвращении в Украину Сенцов поехал в поездку в Европу, чтобы объяснить тамошним элитам сущность путинского режима. «Ракурс», в частности, сообщал о его выступлении на Франкфуртской книжной ярмарке.

Источник: Ракурс


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