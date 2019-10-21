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«Дела Майдана» в Генпрокуратуре будет расследовать отдельный департамент, фото — Слово и дело

«Дела Майдана» в Генпрокуратуре будет расследовать отдельный департамент

21 окт 2019, 19:43
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«Дела Майдана» в Генеральной прокуратуре Украины будет расследовать отдельный департамент.

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Как сообщила 21 октября пресс-служба этого ведомства, создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 — 2014 годах.

Приказ о создании выделенного подразделения подписал сегодня генпрокурор Руслан Рябошапка. В состав департамента будут входить три отдела.

Одновременно приказ ликвидирует в структуре одного из департаментов управление организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории.

Напомним, что на днях Сергея Горбатюка, руководителя Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины, не допустили к переаттестации на должности в Офис генерального прокурора.

Вместе с ним не допустили еще более 200 прокуроров, среди которых и Алексей Донской, который также вел «дела Майдана». Таким образом, все они не смогут занимать должности в Офисе генпрокурора. Для допуска необходимо было подать заявление с согласием на то, что во время собеседования может приниматься во внимание анонимная информация о прокуроре, которую не нужно будет подтверждать официально.

Источник: Ракурс


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