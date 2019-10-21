«Справи Майдану» в Генпрокуратурі розслідуватиме окремий департамент, фото — Слово і діло

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«Справи Майдану» в Генеральній прокуратурі України буде розслідувати окремий департамент.

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Як повідомила 21 жовтня прес-служба цього відомства, створено Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 — 2014 роках.

Наказ про створення виокремленого підрозділу підписав сьогодні генпрокурор Руслан Рябошапка. До складу департаменту входитимуть три відділи.

Одночасно наказ ліквідовує в структурі одного з департаментів управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії.

Нагадаємо, що днями Сергія Горбатюка, керівника Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України, не допустили до переатестації на посади в Офіс генерального прокурора.

Разом з ним не допустили ще понад 200 прокурорів, серед яких і Олексій Донський, який також вів «справи Майдану». Таким чином, всі вони не зможуть обіймати посади в Офісі генпрокурора. Для допуску необхідно було подати заяву зі згодою на те, що під час співбесіди може братися до уваги анонімна інформація про прокурора, яку не потрібно буде підтверджувати офіційно.