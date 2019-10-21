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Ракурс
"Нормандский саммит": Макрон с Путиным поговорили об Украине, фото — ТАСС

Макрон с Путиным поговорили об Украине, версии разговора Москвы и Парижа различаются

21 окт 2019, 20:23
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Президент Франции Эммануэль Макрон и РФ Владимир Путин 21 октября провели очередной телефонный разговор, касающийся подготовки к саммиту в формате «нормандской четверки».

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Официальный Париж и Москва по-разному сообщили о результатах разговора. На сайте Елисейского дворца говорится о том, что Макрон и Путин «обратились к теме подготовки к следующему саммиту в «нормандском формате» и считают, что в этом вопросе надо выполнять решение трехсторонней контактной группы относительно имплементации минских соглашений.

В сообщении Кремля этот тезис дополнен «безальтернативностью минского комплекса», условием обязательного разведения сил и средств на участках линии соприкосновения у Золотого и Петровского, а также имплементацией в украинское законодательстве «формулы Штайнмайера».

Утверждается, что помощники лидеров стран «нормандской четверки» и министерства иностранных дел продолжат договариваться о проведении саммита.

Ранее россияне обвинили Киев в срыве разведения сторон. Украина требует минимум недельной приостановки обстрелов на участках у Золотого и Петровского. Президент Владимир Зеленский заявлял, что дата саммита станет известной в октябре.

Источник: Ракурс


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