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Ракурс
Аттестация прокуроров стартовала в Генпрокуратуре, фото — Фейсбук "5 канала"

Пришли даже на костылях: в ГПУ стартовала аттестация прокуроров (ВИДЕО)

23 окт 2019, 11:26
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В Международном выставочном центре 23 октября стартовала аттестация прокуроров, которую ввели изменения в закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры».

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В первой группе зарегистрировались 1082 сотрудника, которых разделили на четыре группы, рассказал в Фейсбук главный военный прокурор Виктор Чумак. Главный военный прокурор возглавляет одну из конкурсных комиссий.

Ни у кого нет страха, все хотят доказать профессиональную пригодность. Некоторые, вижу, что даже на костылях пришли сегодня на тестирование, — сообщил Чумак.

Письменное тестирование является первым этапом отбора в Офис генпрокурора, который создадут вместо переформатированной Генпрокуратуры. От результатов теста зависит, останутся ли прокуроры в правоохранительных органах.

На подготовку к тестам у прокуроров было шесть дней, а шесть тысяч вероятных вопросов выложили на сайте Генпрокураторы неделю назад. Из них система сформирует по 100 случайных для каждого. Для ответов участники тестирования имеют два часа. Чтобы пройти в следующий тур отбора, прокуроры должны правильно ответить на 70% вопросов в тесте.

Напомним, что 3 октября генпрокурор Рябошапка утвердил Положение о порядке прохождения прокурорами аттестации во исполнение закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры».

Прокуроры Генеральной, региональных и местных прокуратур, а также подразделений военной прокуратуры имели возможность до 15 октября подать заявление о намерении пройти аттестацию и перевод на работу в Офис Генерального прокурора, областной или окружной прокуратуры. Аттестация будет проводиться кадровыми комиссиями в три этапа. Будут оцениваться знания и умения в применении закона, общие способности и навыки, а также будет осуществляться проверка профессиональной компетентности и добропорядочности на собеседовании.

Источник: Ракурс


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