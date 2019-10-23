Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Массовое отравление газом во Львове, фото last day club

Массовое отравление во Львове: студенты пострадали от газа из баллончика

23 окт 2019, 12:09
999

Массовое отравление газом из баллончика зафиксировано в одном из львовских общежитий.

Loading...

В медучреждение доставили 12 пострадавших студентов. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции во Львовской области.

Установлено, что 22 октября около 21.30 одна из жительниц общежития зашла в комнату своего знакомого, обратила внимание на баллончик яркого цвета и, решив, что это духи, распылили его содержимое. Но баллончик содержал газ раздражающего действия «Перец-4».

В результате были госпитализированы 12 студентов и один взрослый. Четыре пациента находятся в реанимации, еще три — направлены в терапевтическое отделение, остальные лечатся амбулаторно. У пострадавших диагностировано отравление в результате токсического действия неизвестного вещества.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов. После проверки будет решаться вопрос о начале уголовного производства.

Напомним, в октябре в помещении школы № 21 в Чернигове неизвестный распылил газ. В результате инцидента медицинская помощь понадобилась девяти ученикам.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

«Не знаю»: министр экономики не смог назвать финпоказатели госкомпании, которую отправил на приватизацию (ВИДЕО)

Тимофей Милованов не смог ответить на вопрос о финансовых показателей госкомпании «Объединенная горно-химическая компания», которую он передал в Фонд госимущества на приватизацию

Новости Украины
12:27

Взрыв в центре Киева унес жизнь легенды АТО, полиция назвала главную версию (ФОТО)

В результате взрыва на улице Пушкинской в ​​центре Киева погиб легендарный участник АТО Виктор Дегтярев (Сенсей) и охранник офисного здания. Основной версией взрыва следствие считает неосторожное обращение с гранатой

Новости Украины
12:18

Скандалы нарастают, как снежный ком: «слуга народа» Шевченко вышел в эфир к российским пропагандистам (ФОТО)

Нардеп от президентской партии «Слуга народа» Евгений Шевченко приобщился к эфиру российских пропагандистов, во время которого рассказал, что считает людей, принявших участие в акциях протеста 14 октября, националистами и их якобы «уже ищет полиция»

Новости Украины
09:41
Новости партнеров
Загрузка...