Массовое отравление газом во Львове, фото last day club

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Ракурс

Массовое отравление газом из баллончика зафиксировано в одном из львовских общежитий.

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В медучреждение доставили 12 пострадавших студентов. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции во Львовской области.

Установлено, что 22 октября около 21.30 одна из жительниц общежития зашла в комнату своего знакомого, обратила внимание на баллончик яркого цвета и, решив, что это духи, распылили его содержимое. Но баллончик содержал газ раздражающего действия «Перец-4».

В результате были госпитализированы 12 студентов и один взрослый. Четыре пациента находятся в реанимации, еще три — направлены в терапевтическое отделение, остальные лечатся амбулаторно. У пострадавших диагностировано отравление в результате токсического действия неизвестного вещества.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов. После проверки будет решаться вопрос о начале уголовного производства.

Напомним, в октябре в помещении школы № 21 в Чернигове неизвестный распылил газ. В результате инцидента медицинская помощь понадобилась девяти ученикам.