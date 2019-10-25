Новости Украины

В Киеве подтвердили случай заболевания дифтерией: подробности. Фото:

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​Дифтерией заболел один из школьников Киева. В классе, где учился 9-летний мальчик, начали уборку кабинета с дезинфицирующими средствами и осмотр детей медицинской сестрой.

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Опасную болезнь подтвердили у одного из учеников лицея № 303, который находится на Позняках, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Киева.

После подтверждение диагноз в учебном заведении ввели карантинные мероприятия в определенном классе, где учится ребенок.

Сегодня городской санитарной службой был подтвержден диагноз и обеспечена специальная обработка помещений лицея, — отметили в ведомстве.

В то же время Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщает, что ребенок контактировал с 45 людьми, 36 из которых — дети. Сегодня пройдет их осмотр.

Сам ребенок в данный момент госпитализирован.

Центр общественного здоровья Украины напоминает, что страна обеспечена дозами вакцины от дифтерии в достаточном количестве во всех регионах. Для взрослых предусмотрена ревакцинация каждые 10 лет с 16-летнего возраста, — заявили в ведомстве.

Напомним, что вспышка дифтерии на Закарпатье оказалась куда более серьезной, чем ожидалось. По состоянию на 24 октября в области нет противодифтерийных сывороток, которые необходимы для лечения дифтерии. Также здесь нет и других жизненно важных медикаментов.