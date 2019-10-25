Новини України

У Києві підтвердили випадок захворювання на дифтерію: подробиці. Фото: Pixabay

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На дифтерію захворів один зі школярів Києва. У класі, де навчався 9-річний хлопчик, почали прибирання кабінету з дезінфікуючими засобами та огляд дітей медичною сестрою.

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Небезпечну хворобу підтвердили у одного з учнів ліцею № 303, який знаходиться на Позняках, повідомляє прес-служба Департаменту освіти і науки Києва.

Після підтвердження діагноз у навчальному закладі запровадили карантинні заходи у певному класі, де навчається дитина.

Сьогодні міський санітарною службою був підтверджений діагноз і забезпечена спеціальна обробка приміщень ліцею, — зазначили у відомстві.

В той же час Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України повідомляє, що дитина контактувала з 45 людьми, 36 з яких — діти. Сьогодні пройде їх огляд.

Сама дитина в даний момент госпіталізована.

Центр громадського здоров’я України нагадує, що країна забезпечена дозами вакцини від дифтерії в достатній кількості у всіх регіонах. Для дорослих передбачена ревакцинація кожні 10 років з 16-річного віку, — заявили у відомстві.

Нагадаємо, що спалах дифтерії на Закарпатті виявилася значно серйознішою, ніж очікувалося. Станом на 24 жовтня в області немає протидифтерійних сироваток, які необхідні для лікування дифтерії. Також тут немає й інших життєво важливих медикаментів.