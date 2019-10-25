Новини України

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Ракурс
Проти скандального нардепа "Слуги народу" почали кримінальне провадження. Фото: 24 канал

Проти скандального нардепа «Слуги народу» почали кримінальне провадження

25 жов 2019, 08:23
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В’ячеслав Медяник, народний депутат «Слуги народу», член комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, став фігурантом кримінального провадження.

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Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький заявив, що кримінальне провадження щодо нардепа зареєстровано в його відомстві. Про це він сказав в ефірі телеканалу «1+1».

По пану Медянику до нас дійсно надійшла заява про злочин і провадження таке зареєстроване, — сказав він.

Нагадаємо, що 15 жовтня журналісти зробили фотографії екрану телефону Медяника з листуванням, в якому він розповідав співрозмовникові про те, як «повирішувати» питання з прокурорами.

За даними журналістів, ймовірно, спілкування Медяника стосувалося бізнесмена Ігоря Ігнатова, який раніше керував низкою цукрових заводів і звинувачувався в спробі незаконно отримати контроль над заводом «Океан» в Миколаєві через зв’язки в ГПУ.

Нагадаємо, що сам він згодом заявив, що бачив зверху фотографа і свідомо дав сфотографувати свою переписку. За його словами, він «ніякого відношення до цукру не має".

Джерело: Ракурс


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