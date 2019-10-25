Новости Украины

Против скандального нардепа "Слуги народа" начали уголовное производство. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n128542-protiv-skandalnogo-nardepa-slugi-naroda-nachali-ugolovnoe-proizvodstvo.html

Ракурс

Вячеслав Медяник, народный депутат «Слуги народа», член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, стал фигурантом уголовного производства.

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Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что уголовное производство в отношении нардепа зарегистрировано в его ведомстве. Об этом он сказал в эфире телеканала «1+1».

По господину Медянику к нам действительно поступило заявление о преступлении и производство такое зарегистрировано, — сказал он.

Напомним, что 15 октября журналисты сделали фотографии экрана телефона Медяника с перепиской, в которой он рассказывал собеседнику о том, как «порешать» вопросы с прокурорами.

По данным журналистов, вероятно, общение Медяника касалось бизнесмена Игоря Игнатова, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинявшегося в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве через связи в ГПУ.

Напомним, что сам Медяник впоследствии заявил, что видел сверху фотографа и сознательно дал сфотографировать свою переписку. По его словам, он «никакого отношения к сахару не имеет».