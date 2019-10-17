Вячеслав Медяник, фото: «Страна.ua»

https://racurs.ua/n128197-deputata-ot-slugi-naroda-poymali-za-obsujdeniem-sposoba-naezda-na-zavod-smi-foto.html

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Депутат от фракции политсилы «Слуга народа» Вячеслава Медяника корреспонденты издания «Страна» вчера поймали на обсуждение способа «наезда» на одно из предприятий. Во время заседания у Медяника зазвонил телефон, он сбросил вызов и предложил своему собеседнику продолжить общение с помощью интернет-мессенджера.

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Текст этой переписки смогли заснять корреспонденты. Собеседник народного избранника в мессенджере указан как «Саша Яровой».

По информации источников издания «НикВести» в НАБУ, вероятно, общения Медяника касалось бизнесмена Игоря Игнатова, ранее руководивший рядом сахарных заводов и обвинявшегося в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве, используя связи в ГПУ. Об этом могут свидетельствовать слова «Океан» и «Сахар», которые попадаются в этой переписке. Так, собеседник просит парламентария «состыковать» его с прокурором по делу «Океан/Сахар».

Яровой: 1) раньше мы работали в связке с ГПУ. Нам давали прокурора исполнителя — и сами ему писали, все что нужно сделать, предварительно согласовав с Юрой (можно ли сейчас так организовать работу?) 2) океан/сахар уже звонят, спрашивают — что сделали за неделю? Можно нас состыковать с тем прокурором, на кого это распишут. Клиенту ничего не показать — уйдут к другим. 3) организовывается система лоббистов (можно ли нас аккредитовать в этом движении?) И если у тебя что-то не получается — не стесняйся, говори, как есть. Мы настроены подключаться и помогать или усиливать позиции.

Медяник: Зеленый свет есть только у нашей юридической фирмы. И все дела только через наших адвокатов. По сахару сегодня тоже буду говорить. Дай мне фамилии тех, у кого дело Океана в ГП. Я

Яровой: Ок.

Медяник: По сахару с Трепаком (заместитель генерального прокурора Руслана Рябошапки -ред.) поговорю.

Яровой: Ок.

Медяник: Сахар дело в НАБУ.

Отмечается, что последняя фраза Медяника может касаться уголовного производства о хищении сахара-песка Государственного специализированного бюджетного учреждения «Аграрный фонд», которое расследуют детективы НАБУ. Фигурантом этого дела является Игнатов. «Игнатов, будучи помощником народного депутата Оксаны Билозир, был ключевой фигурой, которому удалось с помощью подконтрольных сотрудников Генпрокуратуры наложить арест на имущество завода «Океан», — отметил источник «НикНовости» в НАБУ.

Отмечается, что тогда имущество завода было передано на хранение подставной фирме, которая развернула на территории завода незаконную хозяйственную деятельность, фактически превратив его в нелегальный порт.

Сам Медяник впоследствии заявил, что видел сверху фотографа и сознательно дал сфотографировать свою переписку. По его словам, он «никакого отношения к сахару и океану не имеет».

Я не знаю кто это. Я не могу помочь в решении каких-то вопросов, — подчеркнул депутат.

Напомним, в начале сентября журналисты сняли интимную переписку депутата от «Слуги народа».