Вячеслав Медяник, фото: «Страна.ua»

https://racurs.ua/ua/n128197-deputata-vid-slugy-narodu-spiymaly-za-obgovorennyam-sposobu-nayizdu-na-zavod-zmi-foto.html

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Депутата від фракції політсили «Слуга народу» Вячеслава Медяника кореспонденти видання «Страна» вчора спіймали на обговорення способу «наїзду» на одне з підприємств. Під час засідання в Медяника задзвонив телефон, він скинув виклик і запропонував своєму співрозмовнику продовжити спілкування за допомогою інтернет-месенджера.

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Текст цього листування змогли зафільмувати кореспонденти. Співрозмовник народного обранця у месенджері вказаний як «Саша Яровий».

За інформацією джерел видання «НикВести» в НАБУ, ймовірно, спілкування Медяника стосувалося бізнесмена Ігоря Ігнатова, який раніше керував низкою цукрових заводів і звинувачувався в спробі незаконно отримати контроль над заводом «Океан» у Миколаєві, використовуючи зв’язки в ГПУ. Про це можуть свідчити слова «Окен» та «Цукор», які трапляються у цьому листуванні. Так, співрозмовник просить парламентарія «зістикувати» його з прокурором у справі «Океан/Цукор».

Яровий: 1) раніше ми працювали в зв’язці з ГПУ. Нам давали прокурора виконавця — і самі йому писали, все що потрібно зробити, попередньо погодивши з Юрою (чи можна зараз так організувати роботу?) 2) океан/цукор вже дзвонять, питають — що зробили за тиждень? Можна нас зістикувати з тим прокурором, на кого це розпишуть. Клієнту нічого не показати — підуть до інших. 3) організовується система лобістів (чи можна нас акредитувати в цьому русі?) І якщо у тебе щось не виходить — не соромся, говори, як є. Ми налаштовані підключатися і допомагати або посилювати позиції.

Медяник: Зелене світло є тільки у нашої юридичної фірми. І всі справи тільки через наших адвокатів. По цукру сьогодні теж буду говорити. Дай мені прізвища тих, у кого справа Океану в ДП.

Яровий: Ок.

Медяник: По цукру з Трепаком (заступник генерального прокурора Руслана Рябошапки — ред.) поговорю.

Яровий: Ок.

Медяник: Цукор справа в НАБУ.

Зазначається, що остання фраза Медяника може стосуватися кримінального провадження про розкрадання цукру-піску Державного спеціалізованого бюджетної установи «Аграрний фонд», яке розслідують детективами НАБУ. Фігурантом цієї справи є Ігнатов.

«Ігнатов, будучи помічником народного депутата Оксани Білозір, був ключовою фігурою, якому вдалося за допомогою підконтрольних співробітників Генпрокуратури накласти арешт на майно заводу «Океан», — зазначило джерело видання «НикНовости» в НАБУ.

Зазначається, що тоді майно заводу було передане на зберігання підставній фірмі, яка розгорнула на території заводу незаконну господарську діяльність, фактично перетворивши його на нелегальний порт.

Сам Медяник згодом заявив, що бачив зверху фотографа і свідомо дав сфотографувати своє листування. За його словами, він «жодного стосунку до цукру та океану не має".

«Я не знаю хто це. Я не можу допомогти у вирішенні якихось питань», — наголосив депутат.

Нагадаємо, на початку вересня журналісти зафільмували інтимне листування депутата від «Слуги народу».