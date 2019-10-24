Главные новости 24 октября: признание справок из ОРДЛО, продолжение проверок на полиграфе и невозобновление Шокина в должности

Виктор Шокин, фото: «Українські новини»

https://racurs.ua/n128541-glavnye-novosti-24-oktyabrya-priznanie-spravok-izordlo-prodoljenie-proverok-na-poligrafe.html

Ракурс

Сегодня в связи с коррупционным скандалом в политсиле «Слуга народа» состоялась проверка на полиграфе главы этой парламентской фракции Давида Арахамия. По его словам, проведение этого тестирования он оплатил за свой счет.

Loading...

Проверка на полиграфе еще одного народного избранника из «Слуги народа» — Ольги Василевской-Смаглюк показала, что она не бралавзятки, но соответствующие предложения поступали.

Также стали известны предварительные результаты проверки на полиграфе еще одного депутата от «Слуги народа» — Александра Дубинского. Окончательные результаты ожидаются 28 октября.

Специалисты-полиграфологи указали на ошибки, допущенные при проверке депутатов от «Слуги народа».

Украина после проверки специальной комиссией будет признавать выданные на временно оккупированных территориях Донбасса справки о рождении и смерти. Соответствующее решение правительство приняло 23 октября.

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин получил отказ от Верховного суда в восстановлении его в должности. Шокин еще может обжаловать это решение в Большой палате ВС. Также Шокин просит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признать незаконным его увольнение. Соответствующий иск он подал еще осенью 2017 года.

Около трети прокуроров не смогли сдать тесты на знание законодательства. Такие результаты переаттестации прокуроров, которая сейчас проходит в Украине.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды с участием независимых лабораторий проведет дополнительную экспертизу загрязнения воздуха. Министерство здравоохранения будет инициировать внесение изменений в законодательство по обновлению допустимых норм вредных веществ в воздухе.

В этот раз ежегодную награду Европарламента — премию имени Сахарова за свободу мысли получил приговоренный к пожизненному заключению китайский экономист и правозащитник Ильхам Тохты, который защищает права уйгурского нацменьшинства в КНР. В прошлом году лауреатом премии Сахарова стал тогда еще политзаключенный Олег Сенцов.