Ильхам Тохты, фото: Дэвид Сассоли

https://racurs.ua/n128533-premiu-saharova-poluchil-prigovorennyy-k-pojiznennomu-zaklucheniu-kitayskiy-pravozaschitnik.html

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Премию Сахарова за свободу мысли — ежегодную награду Европарламента получил приговоренный к пожизненному заключению в 2014 году китайский экономист и правозащитник Ильхам Тохты, который защищает права уйгурского нацменьшинства в КНР.

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Тохты осудили по обвинению в сепаратизме, несмотря на то, что он был сторонником диалога и внедрения законов о региональной автономии в Китае, отмечает пресс-служба Европарламента.

Присуждением этой премии, мы решительно призываем власти Китая освободить Тохты и уважать права меньшинств в Китае, — подчеркнул президент Европарламента Дэвид Сассоли.

Вручение сертификата и денежной премии в размере 50 тыс. евро состоится в Страсбурге 18 декабря.

Премия имени Сахарова за свободу мысли, названная в честь известного советского физика и диссидента Андрея Сахарова, присуждается ежегодно с 1988 года лицам и организациям, которые защищают права и свободы человека.

Уйгуры — коренной народ тюркского происхождения Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Политика китайских властей направлена на ассимиляцию этого народа, из-за чего в среде уйгуров наблюдается распространение экстремистских движений. В ответ на это государство прибегает к репрессиям.

Так, с 2017 года в лагеря для интернаций попали более миллиона уйгуров, отмечают в Европарламенте.

В прошлом году премию Сахарова получил украинский режиссер Олег Сенцов, который в тот момент находился за решеткой в заполярной российской колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области РФ) по обвинению в якобы намерении взорвать памятник Ленину во временно оккупированном Крыму.