Ільхам Тохті, фото: Девід Сассолі

https://racurs.ua/ua/n128533-premiu-saharova-otrymav-zasudjenyy-do-dovichnogo-uv-yaznennya-kytayskyy-pravozahysnyk.html

Ракурс

Премію Сахарова за свободу думки — щорічну відзнаку Європарламенту отримав засуджений до довічного ув’язнення в 2014 році китайський економіст та правозахисник Ільхам Тохті, котрий захищає права уйгурської нацменшини в КНР.

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Тохті засудили за звинуваченнями у сепаратизмі, попри те, що він був прихильником діалогу та впровадження законів про регіональну автономію в Китаї, зазначає прес-служба Європарламенту.

Присудженням цієї премії, ми рішуче закликаємо владу Китаю звільнити Тохті та поважати права меншин у Китаї, — наголосив президент Європарламенту Девід Сассолі.

Вручення сертифікату та грошової премії на суму 50 тис. євро відбудеться в Страсбурзі 18 грудня.

Премія імені Сахарова за свободу думки, названа на честь відомого радянського фізика та дисидента Андрія Сахарова, присуджується щорічно з 1988 року особам та організаціям, які захищають права та свободи людини.

Уйгури — корінний народ тюркського походження Синьцзян-Уйгурського автономного району Китайської Народної Республіки. Політика китайської влади спрямована на асиміляцію цього народу, через що в середовищі уйгурів спостерігається поширення екстремістських рухів. У відповідь на це держава вдається до репресій.

Так, з 2017 року до таборів для інтернацій потрапили понад мільйон уйгурів, наголошують у Європарламенті.

Нагадаємо, минулого року премію Сахарова отримав український режисер Олег Сенцов, котрий у той момент перебував за ґратами в заполярній російській колонії «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ Тюменської області РФ) за звинуваченнями у нібито намірі підірвати пам’ятник Леніну в тимчасово окупованому Криму.