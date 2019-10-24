Погода в Україні: 25 жовтня буде сухо і тепло, фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 25 жовтня буде сухою, маловітряною та теплою.

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Такі погодні умови протримаються до кінця тижня. Про це повідомляє Гідрометцентр.

У більшості регіонів нашої держави утримаються тумани. Очікується слабкий вітер. Температура повітря впродовж дня становитиме 15−17 градусів тепла.

У Києві у п’ятницю, 25 жовтня, температурні показники становитимуть 14−16 градусів тепла вдень, а вночі — 7−9.

У Львові очікується температура на рівні 20−22 градусів, а в Одесі — 17−19.

Прохолодніше, за даними метеорологів, буде на сході. В Харкові термометри покажуть 14−16 градусів.

Вихідні 26−27 жовтня мають бути останніми теплими днями цієї осені. Синоптики радять готуватись до холодів. Із наступного тижня відбудеться зниження температури.

Геомагнітний стан в Україні при цьому буде неспокійним. Упродовж усього дня очікуються слабкі магнітні бурі.

Нагадаємо, у вівторок, 15 жовтня, було встановлено рекорді температурні показники. Як повідомляють спеціалісти, у Києві цього дня температура повітря підвищилася до позначки +24,1 градуси.