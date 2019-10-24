Дзюдоїстка Білодід виборола золото на турнірі Великого шолома

https://racurs.ua/ua/n128532-dzudoyistka-bilodid-vyborola-zoloto-na-turniri-velykogo-sholoma.html

Ракурс

Дар’я Білодід, українська дзюдоїстка, виграла турнір Великого шолома в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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Вона здобула золоту нагороду в змаганнях світової серії IJF Grand Slam у ваговій категорії до 48 кг, повідомляє Національний олімпійський комітет України у Facebook.

Поєдинок відбувся сьогодні в Абу-Дабі. Українка змагалася зі словенкою Маруш Штангар і здолала суперницю трохи більше, ніж за хвилину.

Крім Білодід сьогодні змагалися на татамі українські спортсмени Дільшот Халматов (у ваговій категорії до 60 кг), Георгій Зантарая та Богдан Ядов (по 66 кг).

Відомо, що змагання в ОАЕ триватимуть до суботи, 26 жовтня.