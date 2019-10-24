Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Дзюдоистка Билодид завоевала золото на турнире Большого шлема

Дзюдоистка Билодид завоевала золото на турнире Большого шлема

24 окт 2019, 17:29
999

Дарья Билодид, украинская дзюдоистка, выиграла турнир Большого шлема в Объединенных Арабских Эмиратах.

Loading...

Она получила золотую награду в соревнованиях мировой серии IJF Grand Slam в весовой категории до 48 кг, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

Поединок состоялся сегодня в Абу-Даби. Украинка соревновалась со словенкой Маруш Штангар и одолела соперницу чуть больше, чем за минуту.

Кроме Билодид сегодня соревновались на татами украинские спортсмены Дильшот Халматов (в весовой категории до 60 кг), Георгий Зантарая и Богдан Ядов (по 66 кг).

Известно, что соревнования в ОАЭ продлятся до субботы, 26 октября.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Премию Сахарова получил приговоренный к пожизненному заключению китайский правозащитник

Приговоренный к пожизненному заключению китайский правозащитник Ильхам Тохты, который защищает права уйгурского нацменьшинства в КНР, получил премию Сахарова за свободу мысли

Новости мира
17:59

Больше всего украинцы не доверяют органам прокуратуры и судам — результаты соцопроса

Граждане Украины стали доверять властям, больше всего позитивных изменений зафиксировано в отношении президента Украины. Не доверяют украинцы силовым структурам и судам

Новости Украины
15:32
Новости партнеров
Загрузка...