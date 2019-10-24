Дзюдоистка Билодид завоевала золото на турнире Большого шлема

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Ракурс

Дарья Билодид, украинская дзюдоистка, выиграла турнир Большого шлема в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Она получила золотую награду в соревнованиях мировой серии IJF Grand Slam в весовой категории до 48 кг, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

Поединок состоялся сегодня в Абу-Даби. Украинка соревновалась со словенкой Маруш Штангар и одолела соперницу чуть больше, чем за минуту.

Кроме Билодид сегодня соревновались на татами украинские спортсмены Дильшот Халматов (в весовой категории до 60 кг), Георгий Зантарая и Богдан Ядов (по 66 кг).

Известно, что соревнования в ОАЭ продлятся до субботы, 26 октября.