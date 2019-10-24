Расстрелы на Майдане: бывшему беркутовцу смягчили меру пресечения

Во время Революции достоинства, фото: ВО «Свобода»

https://racurs.ua/n128530-rasstrely-na-maydane-byvshemu-berkutovcu-smyagchili-meru-presecheniya.html

Ракурс

Сергею Тамтуре, обвиняемому в расстрелах людей во время событий Революции достоинства бывшему сотруднику милицейского спецподразделения «Беркут», смягчена мера пресечения.

Loading...

Теперь вместо круглосуточного домашнего ареста он будет находиться под ночным домашним арестом (с 22.00 до 6.00), сообщает издание «Громадське».

Тамтуру и еще четырех бывших беркутовцев обвиняют в убийстве 48 и ранении еще 80 человек 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.

Тамтура находился под стражей с июля 2015 года. В июле этого года его отпустили под круглосуточный домашний арест, аргументируя это тем, что относительно Тамтуры нет достаточного количества доказательств, что именно он осуществлял убийства активистов.

На сегодня считается, что во время событий Революции достоинства погибли в общей сложности 107 активистов.

Напомним, в начале этого года тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что расследование дела о расстрелах на Майдане завершено.