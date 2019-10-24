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Цирковой медведь напал на дрессировщика в России, фото: Public Domain Pictures
В России в цирке медведь напал на дрессировщика (ВИДЕО)https://racurs.ua/n128529-v-rossii-v-cirke-medved-napal-na-dressirovschika-video.htmlРакурс
Цирковой медведь напал на дрессировщика в России. Инцидент случился в Карелии 23 октября.
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Видео произошедшего было снято зрителями представления. В кадре животное набрасывается на укротителя и валит на пол. Другой сотрудник цирка сначала попытался отвлечь животное, а потом ударил медведя ногой, но тот продолжил терзать дрессировщика.
Как сообщилу порталу «КарелInform» посетители цирка, все произошло очень быстро, некоторые зрители боялись, что медведь набросить и на них.
Несмотря на произошедшее, шоу решили продолжить. Дрессировщик остался жив. Получил ли он травмы, не сообщается.
Ранее в российском Приамурье на туристической базе медведь напал на женщину, пытавшуюся покормить животное. В результате медики ампутировали ей руку.
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