Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Цирковой медведь напал на дрессировщика в России, фото: Public Domain Pictures

В России в цирке медведь напал на дрессировщика (ВИДЕО)

24 окт 2019, 16:59
999

Цирковой медведь напал на дрессировщика в России. Инцидент случился в Карелии 23 октября.

Loading...

Видео произошедшего было снято зрителями представления. В кадре животное набрасывается на укротителя и валит на пол. Другой сотрудник цирка сначала попытался отвлечь животное, а потом ударил медведя ногой, но тот продолжил терзать дрессировщика.

Как сообщилу порталу «КарелInform» посетители цирка, все произошло очень быстро, некоторые зрители боялись, что медведь набросить и на них.

Несмотря на произошедшее, шоу решили продолжить. Дрессировщик остался жив. Получил ли он травмы, не сообщается.

Ранее в российском Приамурье на туристической базе медведь напал на женщину, пытавшуюся покормить животное. В результате медики ампутировали ей руку.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Премию Сахарова получил приговоренный к пожизненному заключению китайский правозащитник

Приговоренный к пожизненному заключению китайский правозащитник Ильхам Тохты, который защищает права уйгурского нацменьшинства в КНР, получил премию Сахарова за свободу мысли

Новости мира
17:59

Больше всего украинцы не доверяют органам прокуратуры и судам — результаты соцопроса

Граждане Украины стали доверять властям, больше всего позитивных изменений зафиксировано в отношении президента Украины. Не доверяют украинцы силовым структурам и судам

Новости Украины
15:32
Новости партнеров
Загрузка...