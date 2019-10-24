Цирковий ведмідь напав на дресирувальника в Росії, фото: Public Domain Pictures

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Цирковий ведмідь напав на дресирувальника в Росії. Інцидент трапився в Карелії 23 жовтня.

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Відео події було знято глядачами шоу. В кадрі тварина кидається на приборкувача і валить на підлогу. Інший співробітник цирку спочатку спробував відвернути увагу тварини, а потім вдарив ведмедя ногою, але той продовжив напад на дресирувальника.

Як повідомили порталу «КарелInform» відвідувачі цирку, все відбулося дуже швидко. Деякі глядачі боялися, що ведмідь накинеться й на них.

Попри те, що сталося, шоу вирішили продовжити. Дресирувальник залишився живий. Чи дістав він травми, не повідомляється.

Раніше в російському Приамур’ї на туристичній базі ведмідь напав на жінку, яка намагалася погодувати тварину. Внаслідок цього медики ампутували їй руку.